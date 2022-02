Napoli, buone notizie per Spalletti: contro il Barcellona tornano Politano e Insigne (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo la gara di Cagliari, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per il ritorno dei sedicesimi di finae di Europa League in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Maradona. buone notizie per Politano e per Di Lorenzo che potranno essere a disposizione di Spalletti per il Napoli che giovedì affronta i blaugrana nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. L’esterno destro potrà tornare in squadra anche dall’inizio, come pure ci prova Lorenzo Insigne che oggi ha fatto allenamento personalizzato e domani sarà valutato dal team medico e dal tecnico per giocarsi un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo la gara di Cagliari, ilha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il matchilper il ritorno dei sedicesimi di finae di Europa League in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Maradona.pere per Di Lorenzo che potranno essere a disposizione diper ilche giovedì affronta i blaugrana nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. L’esterno destro potrà tornare in squadra anche dall’inizio, come pure ci prova Lorenzoche oggi ha fatto allenamento personalizzato e domani sarà valutato dal team medico e dal tecnico per giocarsi un ...

