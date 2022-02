Napoli-Barcellona, Xavi recupera due titolari: cambia la formazione? (Di martedì 22 febbraio 2022) Giovedì 24 febbraio alle ore 21 presso lo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà il Barcellona nel match di Europa League. Memphis Depay e Clément Lenglet hanno già svolto parte del lavoro con il gruppo e ciò fa pensare che potrebbero essere in campo contro gli azzurri. Barcellona, Xavi recupera due giocatori Durante l’assenza di Memphis Depay la squadra si è rafforzata in attacco. Bisognerà vedere se l’olandese riuscirà a recuperare. Al momento il lavoro svolto potrebbe far pensare ad un rientro in rosa contro il Napoli. La sua presenza è in dubbio, dopo la grande prestazione di Aubameyang e Dembele contro il Valencia e l’importanza di Ferran Torres. Barcellona Lenglet, intanto, ha riportato un infortunio al bicipite ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Giovedì 24 febbraio alle ore 21 presso lo Stadio Diego Armando Maradona, ilaffronterà ilnel match di Europa League. Memphis Depay e Clément Lenglet hanno già svolto parte del lavoro con il gruppo e ciò fa pensare che potrebbero essere in campo contro gli azzurri.due giocatori Durante l’assenza di Memphis Depay la squadra si è rafforzata in attacco. Bisognerà vedere se l’olandese riuscirà are. Al momento il lavoro svolto potrebbe far pensare ad un rientro in rosa contro il. La sua presenza è in dubbio, dopo la grande prestazione di Aubameyang e Dembele contro il Valencia e l’importanza di Ferran Torres.Lenglet, intanto, ha riportato un infortunio al bicipite ...

