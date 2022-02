Napoli-Barcellona, Spalletti in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming (Di martedì 22 febbraio 2022) Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Barcellona, match del ritorno degli spareggi di Europa League. 1-1 all’andata al Camp Nou, al Maradona gli azzurri si giocano il pass per gli ottavi di finale. L’allenatore dei partenopei è pronto a presentare i temi della partita e lo farà a Castel Volturno alle ore 14.30 di mercoledì 23 febbraio. Appuntamento in diretta tv su Sky Sport 24, streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Lucianoparlerà inalla vigilia di, match del ritorno degli spareggi di Europa League. 1-1 all’anal Camp Nou, al Maradona gli azzurri si giocano il pass per gli ottavi di finale. L’allenatore dei partenopei è pronto a presentare i temi della partita e lo farà a Castel Volturno alle ore 14.30 di mercoledì 23 febbraio. Appuntamento intv su Sky Sport 24,su Sky Go. SportFace.

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli, informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso per i tifosi azzurri presenti al Camp Nou… - sscnapoli : ?? #NapoliBarça biglietti in vendita ?? #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli-Barcellona, si va verso il sold out: restano a disposizione poch… - NCN_it : Napoli-Barcellona, si prevedono 42mila presenze azzurre al Maradona #NapoliBarcellona #42mila #tifosi #Napoli… -