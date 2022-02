Napoli, aggancio alla vetta della Serie A fallito: Osimhen è una consolazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Un punto che non serve, concretamente, a nessuna delle due contendenti. Il Napoli di Luciano Spalletti non è riuscito ad agganciare la vetta della Serie A mettendosi a braccetto dell’Inter e dietro al Milan, mentre il Cagliari non ha sopravanzato il Venezia rimanendo invischiato, per un altro turno, nella zona retrocessione del torneo. Nello specifico, i partenopei hanno sprecato una grande occasione per assestare una zampata eccezionale al massimo campionato di calcio italiano fallendo l’opportunità di porsi, anche se momentaneamente, come la primatista della graduatoria. Nonostante le numerose assenze, il pareggio dell’Unipol Arena ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi. aggancio alla vetta rimandato per il Napoli Era un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Un punto che non serve, concretamente, a nessuna delle due contendenti. Ildi Luciano Spalletti non è riuscito ad agganciare laA mettendosi a braccetto dell’Inter e dietro al Milan, mentre il Cagliari non ha sopravanzato il Venezia rimanendo invischiato, per un altro turno, nella zona retrocessione del torneo. Nello specifico, i partenopei hanno sprecato una grande occasione per assestare una zampata eccezionale al massimo campionato di calcio italiano fallendo l’opportunità di porsi, anche se momentaneamente, come la primatistagraduatoria. Nonostante le numerose assenze, il pareggio dell’Unipol Arena ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi.rimandato per ilEra un ...

Advertising

sportmediaset : Serie A: #CagliariNapoli 1-1, Spalletti manca l'aggancio in vetta al Milan. #SportMediaset - FraLauricella : #RussiaUcraina #Putin riconosce il #Donbass Danni all’agricoltura per lo sciopero dei Tir. Ancora 80mila #novax… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL ROMA - Il Napoli si ferma a Cagliari, Osimhen trova il pareggio: fallito l’aggancio al Milan - UBrignone : RT @sportmediaset: Serie A: #CagliariNapoli 1-1, Spalletti manca l'aggancio in vetta al Milan. #SportMediaset - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL ROMA - Il Napoli si ferma a Cagliari, Osimhen trova il pareggio: fallito l’aggancio al Milan -