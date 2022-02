Advertising

periodicodaily : Myanmar: giunta militare usa armi russe e cinesi contro i civili #Myanmar @Billa42_ - Billa42_ : Myanmar: giunta militare usa armi russe e cinesi contro i civili - Lanceros7 : RT @ManlioDS: Tristezza e apprensione per la notizia che la giunta in #Myanmar ha respinto la richiesta dell’inviato speciale #ASEAN, il mi… - francibaron : #Myanmar continuano le denunce di abusi sessuali e torture inflitte dalla giunta militare. Sono soprattutto le donn… - pimpi67 : Sono riprese oggi le udienze presso la Corte internazionale di giustizia sul presunto genocidio commesso contro la… -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar giunta

Nova News

...ha denunciato il relatore speciale per ildelle Nazioni Unite, l'ex deputato Usa Thomas Andrews. Secondo il funzionario, Cina e Russia figurano tra i Paesi che continuano ad armare la, ...L'Unione europea ieri ha adottato un quarto ciclo di sanzioni nei confronti dellabirmana del, dove la situazione politica continua a deteriorarsi: il Consiglio ha aggiunto ...Il Consiglio ha imposto misure restrittive nei confronti di 22 persone e 4 entità, in considerazione del perdurare della grave situazione e dell'intensificarsi delle violazioni dei diritti umani in My ...La Corte internazionale di giustizia con sede all'Aia riprende oggi le udienze sul presunto genocidio contro la minoranza Rohingya del Myanmar. (ANSA) ...