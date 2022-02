Municipio IX | Di Salvo | riapre centro culturale Elsa Morante

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – “Oggi con la Presidente della Commissione cultura capitolina Erica Battaglia e la direttrice di Biblioteche di Roma Maria Rosaria Senofonte abbiamo definito le tappe per riaprire al territorio il. Così come mi ero impegnata a fare nel Consiglio municipale di qualche giorno fa.” “Nel giro di poche settimane verrà emesso da Biblioteche di Roma il bando che riguarderà la gestione del teatro, dell’area ristoro e della quota parte del parco afferente entrambi. Sarà poi cura del gestore acquisire le autorizzazioni necessarie per l’apertura e sarà cura di Biblioteche di Roma effettuare gli eventuali interventi preliminari che dovessero essere necessari”. E’ quanto scrive in una nota la presidente delIX Titti Di. (Agenzia Dire)

