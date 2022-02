Mourinho squalificato per 2 giornate, Tiago Pinto fino all'otto marzo, un turno a Gasperini (Di martedì 22 febbraio 2022) Mourinho è stato squalificato per due giornate perchè ha 'al 45 del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato gravi insinuazioni al Direttore di gara, nonché per essere entrato, all'... Leggi su globalist (Di martedì 22 febbraio 2022)è statoper dueperchè ha 'al 45 del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato gravi insinuazioni al Direttore di gara, nonché per essere entrato, all'...

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? José Mourinho squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo per 'insinuazioni nei confronti del direttore di gara' ? - sportface2016 : +++Caos in #RomaVerona: Tiago #Pinto squalificato sino all'8 marzo, due giornate di squalifica a #Mourinho e al vic… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA MOURINHO SQUALIFICATO PER DUE GIORNATE Tiago Pinto squalificato fino al prossimo 8 marzo #SkySport… - vivperelmilan : RT @sportface2016: +++Caos in #RomaVerona: Tiago #Pinto squalificato sino all'8 marzo, due giornate di squalifica a #Mourinho e al vice Nun… - enzono16 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? José Mourinho squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo per 'insinuazioni nei confronti del diretto… -