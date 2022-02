Mountain bike: Abiomed Bike Ragusa a Caltanissetta (Di martedì 22 febbraio 2022) Ragusa – Prima prova di Coppa Sicilia Mountain Bike Xco a Caltanissetta, valevole come Top Class, e subito Abiomed Bike & Co. Ragusa protagonista. Domenica scorsa, gli atleti del sodalizio ibleo presieduto da Peppe Nascondiglio hanno dominato la categoria Esordienti donne vincendo con Alessia Micieli e piazzando al secondo e quarto posto Giada Nascondiglio ed Erika Boscarino. Fra le donne Allieve, sale sul secondo gradino del podio Anastasia Miceli, mentre fra le donne U23 Federica Occhipinti, grazie a un’ottima partenza, sorprende tutte le avversarie e arriva solitaria al traguardo: prima donna assoluta in gara. Nelle categorie maschili, promettente avvio tra gli agonisti di Leonardo Tumino che si piazza all’ottavo posto fra gli ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 22 febbraio 2022)– Prima prova di Coppa SiciliaXco a, valevole come Top Class, e subito& Co.protagonista. Domenica scorsa, gli atleti del sodalizio ibleo presieduto da Peppe Nascondiglio hanno dominato la categoria Esordienti donne vincendo con Alessia Micieli e piazzando al secondo e quarto posto Giada Nascondiglio ed Erika Boscarino. Fra le donne Allieve, sale sul secondo gradino del podio Anastasia Miceli, mentre fra le donne U23 Federica Occhipinti, grazie a un’ottima partenza, sorprende tutte le avversarie e arriva solitaria al traguardo: prima donna assoluta in gara. Nelle categorie maschili, promettente avvio tra gli agonisti di Leonardo Tumino che si piazza all’ottavo posto fra gli ...

