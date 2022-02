(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - "Non dobbiamo nasconderci, è chiaro che il nostro obiettivo è vincere il titolo. Sarà importante essere competitivi da subito. La moto haun, la squadra pure, arrivo sicuramente più preparato rispetto all'anno scorso, ho fatto un grande lavoro in inverno, ho tratto preziosi insegnamenti dagli errori, anche la maggior esperienza mi aiuterà". Il pilota dellaFrancesco 'Pecco'avverte i rivali a poco più di una settimana dall'inizio del mondiale MotoGp "Quartararo sarà il rivale numero uno -aggiunge il 24enne piemontese ai microfoni di Sky Sport-, poi ci sono Marc Marquez, che non molla mai, Pol Espargarò che ha fatto degli ottimi test, Miller, Morbidelli...Vedremo dopo qualche gara come sarà la situazione, noi di sicuro il nostro ...

Advertising

TV7Benevento : Motomondiale: Bagnaia carica la Ducati, 'raggiunto un livello incredibile' - - Luxgraph : MotoGp, Bagnaia: 'Sono più pronto dell'anno scorso, la moto è a un livello incredibile' - Luxgraph : MotoGp, Ezpeleta: 'Bagnaia da Mondiale. L'eredita di Valentino Rossi resta' - TV7Benevento : Motomondiale: Ezpeleta, 'Bagnaia e Ducati da titolo mondiale, Marquez sta bene' - - TargetMotori : Ora è ufficiale, @PeccoBagnaia resterà nella @ducaticorse almeno fino al 2024. Il suo obiettivo sembra abbastanza c… -

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Bagnaia

... sia perché è stato un campione velocissimo sia perché è riuscito ad allargare l'interesse verso il. Le stesse persone che grazie a lui hanno iniziato a seguire le gare continueranno a ...CIV SBK, fumata bianca per Pasini: sarà al via con Broncos Racing La classifica combinata del Day 3 MotoGP,e Ducati: matrimonio prolungato di due anniQuesta sarà la prima stagione di MotoGP, dopo tantissimi anni, senza una leggenda come Valentino Rossi; l’eredità in quanto a italianità, però, non è solo sulle spalle di Bagnaia: “Quando in Malesia ...Vedremo dopo qualche gara come sarà la situazione, noi di sicuro il nostro pacchetto è estremamente competitivo". Bagnaia prova a raccogliere l'eredità di Valentino Rossi. "In Malesia mi ha fatto ...