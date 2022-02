MotoGP, ecco le nuove regole con bandiera rossa (Di martedì 22 febbraio 2022) Le gare interrotte da una bandiera rossa sono da sempre un problema. Senza andare a scomodare le grandi polemiche di alcune gare passate alla storia per… il caos che è regnato dopo l’interruzione come Spa 1989, ogni qualvolta la gara è stata divisa in due tronconi, o anche semplicemente dichiarata conclusa per il raggiungimento della distanza minima regolamentare, qualche discrasia fra la classifica finale e quanto è successo in pista si è sempre riscontrata Nella versione più recente del regolamento, se la gara veniva interrotta e conclusa con bandiera rossa, la classifica veniva stilata considerando l’ultimo passaggio sul traguardo compiuto da tutti i piloti La Race Direction che determina il regolamento del Motomondiale ha aggiornato la normativa relativa alla bandiera rossa. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Le gare interrotte da unasono da sempre un problema. Senza andare a scomodare le grandi polemiche di alcune gare passate alla storia per… il caos che è regnato dopo l’interruzione come Spa 1989, ogni qualvolta la gara è stata divisa in due tronconi, o anche semplicemente dichiarata conclusa per il raggiungimento della distanza minima regolamentare, qualche discrasia fra la classifica finale e quanto è successo in pista si è sempre riscontrata Nella versione più recente del regolamento, se la gara veniva interrotta e conclusa con, la classifica veniva stilata considerando l’ultimo passaggio sul traguardo compiuto da tutti i piloti La Race Direction che determina il regolamento del Motomondiale ha aggiornato la normativa relativa alla. ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP ecco MotoGP, il calendario 2022: dove vedere le gare in diretta TV o streaming Ecco nel dettaglio il calendario completo con tutte le date e gli orari dei Gran Premi della MotoGP 2022: Gran Premio data orario* Qatar (Lusail) 6 marzo 16:00 Indonesia (Pertamina) 20 marzo 08:00 ...

Test Portimao, Day 3: Foggia e Acosta leader a metà giornata - News Ecco com'è andata la sessione della mattina nel Day 3 degli ultimi test prima dell'inizio della ... MotoGP, Bagnaia e Ducati: matrimonio italiano prolungato di due anni Moto2: Acosta da record davanti a ...

MotoGP, il calendario 2022: dove vedere le gare in diretta TV o streaming Il 6 marzo prenderà il via il campionato mondiale 2022 della MotoGP: ecco il calendario completo e dove poter vedere tutti i 21 Gran Premi in programma in diretta TV o streaming. Rombano i motori in ...

