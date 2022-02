Advertising

Gazzetta_it : Moscon-Astana, ci siamo: sabato riparte dal Belgio #ciclismo -

Ultime Notizie dalla rete : Moscon Astana

La Gazzetta dello Sport

Gianniè pronto al debutto con i colori dell', dopo che alcuni problemi fisici lo avevano costretto a saltare la Volta Algarve che si è disputata dal 16 al 20 febbraio. Il trentino, classe 1994, ...Slitta il debutto di Giannicon i nuovi colori dell'. Il trentino avrebbe dovuto debuttare con la squadra kazaka alla Volta Algarve, in Portogallo, che è in calendario dal 16 al 20. 'Ma Gianni - spiega alla Gazzetta ...Gianni Moscon esordisce con l’Astana in Belgio, all’Omloop Het Nieuwsblad, che apre la stagione dei muri e del pavè. L’italiano, quarto all’ultima Parigi-Roubaix, ha saltato la Volta Algarve per ...Il primo ritiro con l’Astana? Bene. Abbiamo fatto un grosso carico di lavoro ... Mi parla come se fossi uno qualunque, senza fare distinzioni, è davvero un bravo ragazzo; come Gianni Moscon, io lo ...