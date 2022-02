Morta Jane “Nightbirde” Marczewski | la star di America’s Got Talent stroncata dal cancro a 31 anni

(Di martedì 22 febbraio 2022)ha perso la sua battaglia contro il. LadiGota 31dopo aver combattuto a lungo contro il tumore che aveva raggiunto polmoni, colonna vertebrale e fegato. Proprio la malattia l’aveva costretta a ritirarsi dalla gara del celebreshow, dove era favorita: lo scorso agosto, era stata costretta a rinunciare allo show per sottoporsi alle cure. “Dalla mia audizione, la mia salute è peggiorata e la lotta contro il tumore richiede tutta la mia energia e attenzione“, aveva spiegato all’epoca sul suo profilo Instagram. “Sono così triste di annunciare che non sarò in grado di continuare in questa stagione di AGT. La vita non dà sempre tregua a coloro ...

'Nightbirde' Marczewski , la star di AGT, la versione americana di Italia's Got Talent , èall'età di 31 anni dopo una difficile battaglia contro il t umore. La cantante è deceduta nella ... Jane "Nightbirde" Marczewski è morta e molti la ricorderanno per sempre per essere stata una piccola grande star del programma America's Got Talent. Una morta prematura che ha gettato molti nello ... La cara Jane "Nightbirde" Marczewski di America's Got Talent è morta all'età di 31 anni dopo una coraggiosa battaglia pubblica contro il cancro.