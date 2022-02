Morta in carcere, il legale: “Dubbi su psicofarmaci somministrati” (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Per la madre e i fratelli di Isabella, detenuta affetta da problemi psichiatrici, cardiaci e polmonari, Morta nel febbraio 2021 nel carcere femminile di Pozzuoli, il decesso potrebbe essere riconducibile alla somministrazione di dosi eccessive di psicofarmaci, sconsigliati per chi soffre di patologie come le sue. Per questo motivo gli avvocati Mike Lubrano e Alfredo Cursio, legali della famiglia, hanno presentato un’istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione che era stata formulata dalla Procura di Napoli e che domani sarà sottoposta al vaglio del GIP. Isabella è deceduta lo scorso febbraio 2021 mentre era detenuta nel carcere di Pozzuoli, dove stava scontando un cumulo di pene per reati di piccolo conto. Secondo gli avvocati Lubrano e Cursio, Isabella era una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Per la madre e i fratelli di Isabella, detenuta affetta da problemi psichiatrici, cardiaci e polmonari,nel febbraio 2021 nelfemminile di Pozzuoli, il decesso potrebbe essere riconducibile alla somministrazione di dosi eccessive di, sconsigliati per chi soffre di patologie come le sue. Per questo motivo gli avvocati Mike Lubrano e Alfredo Cursio, legali della famiglia, hanno presentato un’istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione che era stata formulata dalla Procura di Napoli e che domani sarà sottoposta al vaglio del GIP. Isabella è deceduta lo scorso febbraio 2021 mentre era detenuta neldi Pozzuoli, dove stava scontando un cumulo di pene per reati di piccolo conto. Secondo gli avvocati Lubrano e Cursio, Isabella era una ...

