Monterosso. Mai condannare prima delle sentenze: assoluzione piena per un trentenne (Di martedì 22 febbraio 2022) Una vicenda come tante, putroppo in Italia. Troppo facile “condannare” sui media un cittadino. Una prassi consolidata che va contro la correttezza e la deontologia. Troppo spesso sulla stampa si arriva ad “emettere sentenze” che rischiano di “marchiare” una persona. Del resto fare un titolone è facile e conveniente, con il lettore pronto a scatenare la triste gogna mediatica. Questa vicenda risale alla scorsa estate. Alla stampa arriva notizia che i Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Serra San Bruno, impegnati in un posto di controllo, durante una perquisizione veicolare avevano rinvenuto una busta contenente limoni dalla quale proveniva un odore di marijuana. Tra i limoni c’era un altro involucro in plastica, contenente 45 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Ad essere fermato Walter Mesiano, 36 anni di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 22 febbraio 2022) Una vicenda come tante, putroppo in Italia. Troppo facile “” sui media un cittadino. Una prassi consolidata che va contro la correttezza e la deontologia. Troppo spesso sulla stampa si arriva ad “emettere” che rischiano di “marchiare” una persona. Del resto fare un titolone è facile e conveniente, con il lettore pronto a scatenare la triste gogna mediatica. Questa vicenda risale alla scorsa estate. Alla stampa arriva notizia che i Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Serra San Bruno, impegnati in un posto di controllo, durante una perquisizione veicolare avevano rinvenuto una busta contenente limoni dalla quale proveniva un odore di marijuana. Tra i limoni c’era un altro involucro in plastica, contenente 45 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Ad essere fermato Walter Mesiano, 36 anni di ...

Advertising

pierraineri : RT @TurismoLiguria: Ci sono momenti che non hanno bisogno di descrizioni ma devono essere solamente vissuti ?? Siete mai stati al 'Convento… - 777PARTENERS : RT @TurismoLiguria: Ci sono momenti che non hanno bisogno di descrizioni ma devono essere solamente vissuti ?? Siete mai stati al 'Convento… - RollaTiziano : RT @TurismoLiguria: Ci sono momenti che non hanno bisogno di descrizioni ma devono essere solamente vissuti ?? Siete mai stati al 'Convento… - OasiHotel : RT @TurismoLiguria: Ci sono momenti che non hanno bisogno di descrizioni ma devono essere solamente vissuti ?? Siete mai stati al 'Convento… - AnnaFerranti9 : RT @TurismoLiguria: Ci sono momenti che non hanno bisogno di descrizioni ma devono essere solamente vissuti ?? Siete mai stati al 'Convento… -

Ultime Notizie dalla rete : Monterosso Mai Ennio Morricone: la firma del compositore nel cinema di Giuseppe Tornatore ... Salvatore ritroverà le ombre e i fantasmi di un passato mai dimenticato. Dopo un esordio poco ... tra il fulcro del barocco, Ibla, e Monterosso Almo, con incursioni anche a Marzamemi (Siracusa) e ...

Vacanze Yoga in Liguria: soggiorni e weekend ... Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso) collegati tra loro dal Sentiero Azzurro e dalla Via dei ...significa abbinare la pratica a una scorpacciata di bellezza! Savona La città non è quasi mai ...

Monterosso. Mai condannare prima delle sentenze: assoluzione piena per un trentenne La Prima Pagina PSR Sicilia 2014- 2020. Dimenticati Monterosso, Giarratana e Chiaramonte C’è voluto l’impegno del consigliere comunale di Monterosso Almo, Giuseppe Schembari ... che doveva portare dei vantaggi, e che invece non è mai stato concluso dagli Uffici regionali. Tutto ciò ha ...

PSR Sicilia 2014- 2020. Dimenticati i comuni di Monterosso C’è voluto l’impegno del consigliere comunale di Monterosso Almo, Giuseppe Schembari ... che doveva portare dei vantaggi, e che invece non è mai stato concluso dagli Uffici regionali. Tutto ciò ha ...

... Salvatore ritroverà le ombre e i fantasmi di un passatodimenticato. Dopo un esordio poco ... tra il fulcro del barocco, Ibla, eAlmo, con incursioni anche a Marzamemi (Siracusa) e ...... Manarola, Corniglia, Vernazza,) collegati tra loro dal Sentiero Azzurro e dalla Via dei ...significa abbinare la pratica a una scorpacciata di bellezza! Savona La città non è quasi...C’è voluto l’impegno del consigliere comunale di Monterosso Almo, Giuseppe Schembari ... che doveva portare dei vantaggi, e che invece non è mai stato concluso dagli Uffici regionali. Tutto ciò ha ...C’è voluto l’impegno del consigliere comunale di Monterosso Almo, Giuseppe Schembari ... che doveva portare dei vantaggi, e che invece non è mai stato concluso dagli Uffici regionali. Tutto ciò ha ...