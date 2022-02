Mobilità - Milano ferma i diesel Euro 5 (Di martedì 22 febbraio 2022) Blocco dei veicoli a gasolio Euro 5, depavimentazione delle aree di sosta urbane di superficie, accesso privilegiato in città a pedoni, biciclette e monopattini e, infine, Ztl in ogni quartiere. Questi, in sintesi, i contenuti del Piano Aria e Clima (Pac) approvato il 21 febbraio 2022, dopo sei settimane di discussioni, dal consiglio comunale di Milano. Stop ai veicoli a gasolio Euro 5. Pomposamente definito documento di visione strategica per l'adattamento della città di Milano ai cambiamenti climatici e per il raggiungimento, nell'arco del periodo 2021-2050, dell'azzeramento delle emissioni clima-alteranti, il piano prevede, per quanto riguarda la Mobilità, la graduale creazione di una città ciclo-pedonale, una città a 30 km all'ora, che limiti in maniera sostanziale il traffico veicolare. In ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 febbraio 2022) Blocco dei veicoli a gasolio5, depavimentazione delle aree di sosta urbane di superficie, accesso privilegiato in città a pedoni, biciclette e monopattini e, infine, Ztl in ogni quartiere. Questi, in sintesi, i contenuti del Piano Aria e Clima (Pac) approvato il 21 febbraio 2022, dopo sei settimane di discussioni, dal consiglio comunale di. Stop ai veicoli a gasolio5. Pomposamente definito documento di visione strategica per l'adattamento della città diai cambiamenti climatici e per il raggiungimento, nell'arco del periodo 2021-2050, dell'azzeramento delle emissioni clima-alteranti, il piano prevede, per quanto riguarda la, la graduale creazione di una città ciclo-pedonale, una città a 30 km all'ora, che limiti in maniera sostanziale il traffico veicolare. In ...

