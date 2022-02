Miss Italia, patron Mirigliani lancia la proposta: “Finale a Scampia sarebbe bello” (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “sarebbe un grande piacere per noi portare una Finale di Miss Italia a Scampia, per il concorso sarebbe un’occasione per lanciare un messaggio positivo e di rilancio delle periferie“. È la proposta di Patrizia Mirigliani, patron del concorso di Miss Italia, rivolta al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell’incontro al Maschio Angioino con le neo reginetta Zeudi Di Palma, originaria di Scampia. Una proposta accolta “con piacere” dal primo cittadino che ha detto: “Studieremo con attenzione la possibilità di ospitare a Scampia una Finale del concorso“. “L’elezione di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “un grande piacere per noi portare unadi, per il concorsoun’occasione perre un messaggio positivo e di rilancio delle periferie“. È ladi Patriziadel concorso di, rivolta al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell’incontro al Maschio Angioino con le neo reginetta Zeudi Di Palma, originaria di. Unaaccolta “con piacere” dal primo cittadino che ha detto: “Studieremo con attenzione la possibilità di ospitare aunadel concorso“. “L’elezione di ...

