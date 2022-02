Miriana Trevisan litiga con Katia Ricciarelli: “Vipera, offendi tutti e sei stata razzista” (Di martedì 22 febbraio 2022) Nuova lite nella casa del GF Vip, le protagoniste sono le stesse che dallo scorso settembre ci hanno regalano decine di catfight (e pure una diffida stellare): Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Nonostante tutti gli sforzi della showgirl di avere un rapporto civile, la cantante lirica continua ad utilizzare parole forti e spiacevoli. Ieri sera durante la puntata del GF Vip Katia è sbottata contro Miriana dandole della bugiarda e della santarellina. “Quanto è bugiarda Manila, io le ho dato troppo! Pensa te questa. Adesso facciamo la tua santificazione, tu stavi appiccicata a me dicendo ‘aiutami’ E non va bene quello che fai. Te ne sei andata da me, hai pure cambiato posto sul divano. Tu mi devi rispettare, sono una donna più grande di te! Hai cambiato bandiera ... Leggi su biccy (Di martedì 22 febbraio 2022) Nuova lite nella casa del GF Vip, le protagoniste sono le stesse che dallo scorso settembre ci hanno regalano decine di catfight (e pure una diffida stellare):. Nonostantegli sforzi della showgirl di avere un rapporto civile, la cantante lirica continua ad utilizzare parole forti e spiacevoli. Ieri sera durante la puntata del GF Vipè sbottata controdandole della bugiarda e della santarellina. “Quanto è bugiarda Manila, io le ho dato troppo! Pensa te questa. Adesso facciamo la tua santificazione, tu stavi appiccicata a me dicendo ‘aiutami’ E non va bene quello che fai. Te ne sei andata da me, hai pure cambiato posto sul divano. Tu mi devi rispettare, sono una donna più grande di te! Hai cambiato bandiera ...

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan Gf Vip, quanti sono i finalisti? Rimangono, infatti, soltanto tre posti per la finale e tra i papabili ci sono certamente Manila Nazzaro, Davide Silvestri, Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Ad insidiare un posto in finale per questi ...

Jessica Selassiè/ Il dramma di Lulù e il rapporto problematico con Nathaly Caldonazzo E' tempo di bilanci nella casa del Grande Fratello Vip . A poche settimane dalla finale, Jessica Selassiè e Miriana Trevisan si sono confrontate sul loro percorso parlando anche di Lulù . Le due concorrenti hanno parlato del cambiamento di Lulù che giorno dopo giorno sembra avere acquisito maggiore ...

Miriana Trevisan/ “Ho fatto una cazz*ta: non mi sono difesa, oggi sono pentita…” Il Sussidiario.net Miriana Trevisan e l'ira della sorella di Alessandro: 'Ancora fa la ragazzina!' Spettacoli e Cultura - GF Vip: 'Miriana Trevisan ancora vai facendo la ragazzina!', frecciata dalla sorella di Alessandro Basciano Dopo i rimproveri di Alfonso Signorini ad Alessandro Basciano e il ...

Grande Fratello Vip 6, 43esima puntata: eliminato, nominati, Belli ribelle Si acceso un duro scontro tra la Ricciarelli contro Manila e Miriana Trevisan, che ha sbottato contro le cattiverie e l’ego della soprano. Le nomination hanno visto tutti contro tutti e quasi tutte ...

