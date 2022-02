Milly Carlucci disintegrata | accuse che fanno male | sta finendo malissimo

(Di martedì 22 febbraio 2022) Per il programma tanto atteso disono arrivate parole durissime. Dichiarazioni choc contro di lei, boccone veramente amaro(Youtube)E’ in queste settimane in televisione con uno dei suoi programmi più nuovi,. “Il cantante mascherato” è infatti alla sua seconda edizione: alcuni vip, mascherati con travestimenti completi da testa a piedi, devono esibirsi cantando alcune canzoni famose. Una giuria deve quindi provare a indovinare chi si cela sotto le maschere. Il progetto è sembrato fin da subito interessante e, dopo una prima stagione di successo, è stata subito rinnovata la seconda e poi la terza. Quest’anno, però, il programma non sembra convincere tutti. In particolare, un noto quotidiano ha alzato letteralmente un ...

Mostrando ai follower il pranzo preparato da sua moglie, il giudice diha rivelato della disavventura vissuta in Honduras, quando venne arrestato in spiaggia. L'aspetto del piatto di ...Francesco Facchinetti ha dovuto saltare l'ultima puntata de Il Cantante Mascherato perché è risultato positivo al Covid. Il giudice dello show diè in isolamento domiciliare e ieri ha pubblicato diverse storie in cui ha svelato di essere stato arrestato in Honduras, quando era l'inviato de L'Isola dei Famosi di Simona Ventura . ...Con un salto nel buio Raimondo Todaro ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle – e rompere la solida amicizia con Milly Carlucci – per approdare ad Amici di Maria De Filippi. Una decisione che ha ...Per il programma tanto atteso di Milly Carlucci sono arrivate parole durissime. Dichiarazioni choc contro di lei, boccone veramente amaro ...