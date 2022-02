**Milleproroghe: Ok Camera, decreto legge torna al Senato** (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Con 320 voti a favore, 42 contrari e un astenuto la Camera ha approvato il decreto legge Milleproroghe. Il provvedimento, che va convertito in legge entro il prossimo 28 febbraio, torna ora al Senato dopo le modifiche apportate dall'Assemblea di Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Con 320 voti a favore, 42 contrari e un astenuto laha approvato ilMilleproroghe. Il provvedimento, che va convertito inentro il prossimo 28 febbraio,ora al Senato dopo le modifiche apportate dall'Assemblea di Montecitorio.

