Milano Fashion Week 2022 | le novità e il calendario completo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 febbraio 2022) Lasta tornando, con tantee unfittissimo. Dal 22 al 28 febbraio, la moda è sovrana nel Bel Paese. Con la maggior parte degli eventi che si terranno in presenza, che fa tanto decennio scorso (menomale), i big della moda italiana e tanti giovani debutti si incontreranno in passerella. Riconfermati Fendi, Prada e Versace, Max Mara e Dolce & Gabbana, sempre fedeli alla settimana della moda milanese. Ritorni importanti sono Gucci e Bottega Veneta, per un totale di 169 appuntamenti e 67 sfilate, di cui 57 fisiche e 8 digitali. Oltre a tutto questo, ci saranno 77 presentazioni, ovvero gli appuntamenti organizzati da tutti i brand che non sfileranno per la stampa, e 9 eventi. A inaugurare la settimana sarà Capasa, il nuovo progetto ...