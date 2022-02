Milan, slitta ancora il rientro di Ibrahimovic: pensa alla Svezia? (Di martedì 22 febbraio 2022) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non tornerà contro l'Udinese. Vuole esserci negli spareggi di fine marzo per i Mondiali in Qatar Leggi su pianetamilan (Di martedì 22 febbraio 2022) Zlatan, attaccante del, non tornerà contro l'Udinese. Vuole esserci negli spareggi di fine marzo per i Mondiali in Qatar

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, slitta ancora il rientro di @Ibra_official: pensa alla Svezia? - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ibrahimovic h… - PianetaMilan : .@acmilan, slitta ancora il rientro di @Ibra_official: pensa alla Svezia? - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - Maglia_DaCalcio : Milan, slitta il rientro di Ibrahimovic: quando tornerà in campo lo svedese - - infoitsalute : Milan, slitta il rientro di Ibrahimovic: quando tornerà in campo lo svedese - infoitsport : Milan, slitta l'esordio di Lazetic: il serbo è out con la Samp e svolge un programma personalizzato -