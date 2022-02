Milan, maxi multa in arrivo: ecco il motivo (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Milan riceve una maxi multa per aver venduto i biglietti per le gare casalinghe ai tifosi con Daspo Mentre il Milan cerca risultati importanti per la conquista dello scudetto,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilriceve unaper aver venduto i biglietti per le gare casalinghe ai tifosi con Daspo Mentre ilcerca risultati importanti per la conquista dello scudetto,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

sportface2016 : +++La questura di #Milano sanziona il #Milan per aver venduto biglietti a tifosi con daspo: maxi multa di 67 mila euro+++ #SerieA - DanyMalkInter : RT @sportface2016: +++La questura di #Milano sanziona il #Milan per aver venduto biglietti a tifosi con daspo: maxi multa di 67 mila euro++… - Pier19682 : RT @sportface2016: +++La questura di #Milano sanziona il #Milan per aver venduto biglietti a tifosi con daspo: maxi multa di 67 mila euro++… - lisa__lisah : RT @sportface2016: +++La questura di #Milano sanziona il #Milan per aver venduto biglietti a tifosi con daspo: maxi multa di 67 mila euro++… - ettore_turner : RT @sportface2016: +++La questura di #Milano sanziona il #Milan per aver venduto biglietti a tifosi con daspo: maxi multa di 67 mila euro++… -