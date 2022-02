Milan, la Questura sanziona i rossoneri: il motivo (Di martedì 22 febbraio 2022) Sanzione da più di 60 mila euro per il Milan, comminata dalla Questura di Milano La Questura di Milano ha comminato una sanzione di 66.667 euro al Milan per aver venduto biglietti a tifosi con Daspo. I rossoneri avrebbero spinto, in forma diretta o indiretta, questi tifosi a comprare i biglietti a prezzi agevolati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Sanzione da più di 60 mila euro per il, comminata dalladio Ladio ha comminato una sanzione di 66.667 euro alper aver venduto biglietti a tifosi con Daspo. Iavrebbero spinto, in forma diretta o indiretta, questi tifosi a comprare i biglietti a prezzi agevolati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

