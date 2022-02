Milan, Ibrahimovic ancora a parte: si allontana la convocazione per l’Udinese (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Milan ha iniziato la preparazione per la sfida contro l’Udinese, in programma venerdì 25 febbraio. I giocatori partiti titolari nella gara a Salerno hanno lavorato prima in palestra e poi sul campo con una serie di partitelle su campo ridotto. Gli altri calciatori hanno svolto lavoro atletico, esercitazioni sul possesso palla e una partita a ranghi misti contro la formazione Primavera. ancora a parte Zlatan Ibrahimovic, che difficilmente dunque verrà convocato per l’Udinese. Lo svedese non si è ancora affacciato sul campo, e con soli due allenamenti rimanenti è improbabile che Pioli lo porti in panchina. L’ipotesi più accreditata è che Ibra continui a lavorare a parte per poi eventualmente inserirlo tra i convocati per il derby di Coppa Italia ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilha iniziato la preparazione per la sfida contro, in programma venerdì 25 febbraio. I giocatori partiti titolari nella gara a Salerno hanno lavorato prima in palestra e poi sul campo con una serie di partitelle su campo ridotto. Gli altri calciatori hanno svolto lavoro atletico, esercitazioni sul possesso palla e una partita a ranghi misti contro la formazione Primavera.Zlatan, che difficilmente dunque verrà convocato per. Lo svedese non si èaffacciato sul campo, e con soli due allenamenti rimanenti è improbabile che Pioli lo porti in panchina. L’ipotesi più accreditata è che Ibra continui a lavorare aper poi eventualmente inserirlo tra i convocati per il derby di Coppa Italia ...

