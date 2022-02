Milan, biglietti anche a 1 euro per il match di venerdì contro l'Udinese (Di martedì 22 febbraio 2022) Goal News Milan, biglietti anche a 1 euro per il match di venerdi contro l'Udinese. In piena crisi economica, il Milan offre ai propri tifosi la possibilità di assistere alla partita di venerdi contro l'Udinese a soli 1 euro. Si tratta di una mossa decisamente importante da parte della società rossonera, che dimostra quanto sia importante mantenere vivo il rapporto con i propri supporter.? (ANSA) - MilanO, 22 feb. - Testa a San Siro per Milan-Udinese di venerdi' alle 18.45 a solo 1 euro: questa l'iniziativa del Milan e sul sito rossonero annunciata la promozione "Amici". "Compra un coupon intero e potrai acquistare ... Leggi su goalnews (Di martedì 22 febbraio 2022) Goal Newsa 1per ildi venerdil'. In piena crisi economica, iloffre ai propri tifosi la possibilità di assistere alla partita di venerdil'a soli 1. Si tratta di una mossa decisamente importante da parte della società rossonera, che dimostra quanto sia importante mantenere vivo il rapporto con i propri supporter.? (ANSA) -O, 22 feb. - Testa a San Siro perdi venerdi' alle 18.45 a solo 1: questa l'iniziativa dele sul sito rossonero annunciata la promozione "Amici". "Compra un coupon intero e potrai acquistare ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Udinese, biglietti a 1 euro: così il club chiama a raccolta i tifosi - silviorossi6 : RT @CalcioFinanza: Biglietti venduti a tifosi con Daspo: il Questore sanziona il Milan - RaiSport : #calcio #SerieA #Milan - #Udinese, biglietti a 1 euro Iniziativa del club rossonero per riempire gli spalti in v… - antolupo : RT @mauriziocanetta: Il Milan vende i biglietti per la partita con l’Udinese a un euro. Più cari di quanto ci è costato Calhanoglu. #amala - jbstefanini : RT @CalcioFinanza: Biglietti venduti a tifosi con Daspo: il Questore sanziona il Milan -