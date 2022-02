Migranti | la mazzata Ue alle Ong | «L’Italia ha diritto di sanzionarvi» FdI | «Il governo che farà?»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 22 febbraio 2022) Anche le navi delle Ong devono rispettare le leggi e possono subire ispezioni e provvedimenti di fermo, anche perché possono «rappresentare, in determinate circostanze, un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente». È servito un parere dell’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue per affermarlo, ma alla fine è stato affermato. In particolare, la Corte è stata investita di un caso avvenuto in Italia e riguardante la Sea Watch. Quella, tra gli altri, di Carola Rackete. Quello che rivelarono le ispezioniSea Watch Nell’estate del 2020le Capitanerie di Porto di Palermo e Porto Empedocle ispezionarono le navi Sea Watch 3 e 4 n. Nel suo parere l’avvocato generale, Athanasios Rantos, ha sottolineato che le ispezioni delle Capitanerie, che rispondo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rivelarono una serie di «carenze tecniche e operative», alcune ...