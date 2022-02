Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, scatta il bacio in tv (Di martedì 22 febbraio 2022) Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non hanno mai nascosto di essere rimasti uniti per amore della figlia Aurora e sul palco di “Michelle Impossible” ne hanno dato la prova. Durante lo show di Canale 5 hanno infatti fatto sognare i telespettatori, con Eros che ha cantato “Più bella cosa” (dedicata nel 1996 dal cantautore proprio a Michelle). E prima di esibirsi si è avvicinato alla sua “musa”, baciandola sulle labbra… Michelle ed Eros non si sono frenati in tv, tra coccole, complimenti e abbracci. Dopo averlo annunciato sul palco, la presentatrice ha ammesso: “Tutto mi sarei aspettata tranne che accettassi il mio invito. L’ho corteggiato come voi non potete capire…”. La coppia, nonostante le tenerezze, ci ha tenuto a smentire ... Leggi su blog.libero (Di martedì 22 febbraio 2022)ednon hanno mai nascosto di essere rimasti uniti per amore della figlia Aurora e sul palco di “Impossible” ne hanno dato la prova. Durante lo show di Canale 5 hanno infatti fatto sognare i telespettatori, conche ha cantato “Più bella cosa” (dedicata nel 1996 dal cantautore proprio a). E prima di esibirsi si è avvicinato alla sua “musa”, baciandola sulle labbra…ednon si sono frenati in tv, tra coccole, complimenti e abbracci. Dopo averlo annunciato sul palco, la presentatrice ha ammesso: “Tutto mi sarei aspettata tranne che accettassi il mio invito. L’ho corteggiato come voi non potete capire…”. La coppia, nonostante le tenerezze, ci ha tenuto a smentire ...

Advertising

noemiofficial : Pronti per Michelle Impossible! ???? @m_hunziker @QuiMediaset_it #MichelleImpossible - MediasetPlay : “Si rivedono, si innamorano, si amano” ?? E a raccontare la storia di Michelle non poteva non esserci… Maria De Fil… - MediasetPlay : “È tutta felicità che ti sei negata in questi anni” ???? Frappe per Michelle… da Michela Giraud! #MichelleImpossible… - Stefani04498966 : Ilary Blasi, 5 giorni fa così a Michelle Hunziker: 'Lei 2 matrimoni da fiaba. Io...', con Totti è finita in disgraz… - therealengie : Prima si sono lasciati Michelle Hunziker e Trussardi e poi Totti e Blasi, ora non voglio trovare su IG un account d… -