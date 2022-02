Maurizio Costanzo lascia la Roma | ufficializzate le dimissioni | il motivo

(Di martedì 22 febbraio 2022)ha deciso dire la, la conferma delleè arrivata direttamente dal diretto interessato. Il presentatore era stato scelto come advisor della comunicazione, in particolar modo sul fronte stadio. Ildella rottura? L’impossibilità di svolgere il suo incarico. Le motivazioni sono state spiegate a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Non riuscivo a fare le cose che volevo fare. Un po’ ovviamente mi dispiace, sono da sempre tifoso giallorosso e speravo di poter dare il mio contributo. Ma così non è stato. Non venivo più informato, soprattutto dopo alcuni cambi. Avrei voluto fare molte cose, ma a partire dalla questione stadi non è stato possibile e ho deciso dire”. C’entra anche Mourinho? “Assolutamente no, questo voglio che sia ...

