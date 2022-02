Matrimonio a prima vista Italia | puntata 23 febbraio | Giorgia tiene Antonio a distanza

(Di martedì 22 febbraio 2022) Mercoledì 23è attesa la terzadi. Stando alle anticipazioni, si prospetta un appuntamento imperdibile. Le tre coppie di questa edizione, dopo aver organizzato le nozze ed essersi sposati con i rispettivi partner, incominceranno la relazione coniugale e lo faranno tra mille alti e bassi. La prossima sfida da affrontare sarà la luna di miele, che servirà più a sciogliere il ghiaccio e a portare la conoscenza verso la fase intima. Non tutte le coppie, però, saranno propense a lasciarsi andare, proprio come nel caso di! Anticipazioni 3^...

Advertising

ilriformista : Silvio Berlusconi sarebbe prossimo al matrimonio (il terzo) con la fidanzata Marta Fascina: ma prima dell’annuncio… - AtlanaTrogrlic : @GiselleDuchen @dmtzdmr Tempo a tempo..anche tu devi capire una cosa..qua non si trata di lui..poteva essere chiunq… - Lukinoo1518 : RT @pomeriggio5: 'Mai mettere le fedi prima del matrimonio, è una iella storica' ???? @Ale_Mussolini_ a #Pomeriggio5 - Ginko92_ : RT @pomeriggio5: 'Mai mettere le fedi prima del matrimonio, è una iella storica' ???? @Ale_Mussolini_ a #Pomeriggio5 - pomeriggio5 : 'Mai mettere le fedi prima del matrimonio, è una iella storica' ???? @Ale_Mussolini_ a #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio prima

...10eLotto non saranno gli unici giochi che attireranno l'attenzione degli appassionati nella... Questa mattina il quotidiano 'Libero' ha parlato dell'ipotesi ditra Silvio Berlusconi e ...MATTEO PARMEGGIANI E ANNAMARIA DI LAURO, CHI SONO/ La proposta divirale Interviste ...mitologiche perchè..." Gli ascolti di Oggi è un altro giorno sempre più in crescita Dopo la...Ilary Blasi e Francesco Totti, il loro matrimonio è stato anche con la tv. Dalla diretta delle nozze all'idea mai realizzata di una sitcom di ...Giungono novità sul presunto matrimonio tra Silvio Berlusconi e la sua Marta Fascina, di cui ha dato notizia in prima pagina il quotidiano “Libero” nella mattinata di oggi, martedì 22 febbraio 2022.