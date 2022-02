Marine Le Pen sospende la campagna elettorale: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 22 febbraio 2022) Marine Le Pen deve fare i conti conti con la ricerca delle firme necessarie per formalizzare la sua candidatura. I vertici del Rassemblement National non nascondono la preoccupazione per una situazione "catastrofica" Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 febbraio 2022)Le Pen deve fare i conti conti con la ricerca delle firme necessarie per formalizzare la sua candidatura. I vertici del Rassemblement National non nascondono la preoccupazione per una situazione "catastrofica"

