Mariagrazia ricoverata, Nonna Margherita furiosa sui social: “Adesso basta, troppe cattiverie” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Visto le polemiche da parte di alcuni insensibili, abbiamo deciso che non ci saranno aggiornamenti. Quando Mariagrazia starà bene e avrà le forze vi aggiornerà”. Sono le parole della signora Margherita, la nonnina famosa su Facebook e Instagram, dopo le critiche ricevute in questi giorni da alcuni utenti. Mariagrazia ricoverata, Nonna Margherita furiosa sui social: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 febbraio 2022) “Visto le polemiche da parte di alcuni insensibili, abbiamo deciso che non ci saranno aggiornamenti. Quandostarà bene e avrà le forze vi aggiornerà”. Sono le parole della signora, la nonnina famosa su Facebook e Instagram, dopo le critiche ricevute in questi giorni da alcuni utenti.sui: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

CronacaSocial : Nuovo triste aggiornamento sulle condizioni di Mariagrazia, nipote della signora star dei social: 'Pregate per lei!… - cala_l_asso : RT @ilbisa2: Problemi cardiaci improvvisi per la social influencer napoletana con 173mila followers su Instagram, e nipote della star socia… - GianandreaGorla : RT @ilbisa2: Problemi cardiaci improvvisi per la social influencer napoletana con 173mila followers su Instagram, e nipote della star socia… - Cesare6677 : RT @ilbisa2: Problemi cardiaci improvvisi per la social influencer napoletana con 173mila followers su Instagram, e nipote della star socia… - sabribri1977 : RT @ilbisa2: Problemi cardiaci improvvisi per la social influencer napoletana con 173mila followers su Instagram, e nipote della star socia… -