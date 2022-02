Maria di Nazareth, la figura della madre di Cristo al di là dei dogmi (Di martedì 22 febbraio 2022) Chi fu davvero Maria di Nazareth? La Madonna è una delle figure più importanti del Cristianesimo, eppure sappiamo pochissimo di lei dal punto di vista storico. Il suo personaggio appare spesso sfuggente, forse opacizzato dai dogmi imposti dalla religione ufficiale. La Vergine in un’opera del Sassoferrato(National Gallery) – curiosauro.itMaria di Nazareth: la donna che ha cambiato la storia Nei Vangeli il ruolo di Maria di Nazareth è quello di madre. Ci viene presentata come una semplice ragazza giudaica (nata in Galilea) scelta da Dio per diventare la genitrice del Salvatore. Doveva avere quindici anni al momento del concepimento. Era andata in sposa a un uomo più anziano: il falegname Giuseppe. Nulla di strano per l’epoca. Ma per i cristiani ... Leggi su curiosauro (Di martedì 22 febbraio 2022) Chi fu davverodi? La Madonna è una delle figure più importanti del Cristianesimo, eppure sappiamo pochissimo di lei dal punto di vista storico. Il suo personaggio appare spesso sfuggente, forse opacizzato daiimposti dalla religione ufficiale. La Vergine in un’opera del Sassoferrato(National Gallery) – curiosauro.itdi: la donna che ha cambiato la storia Nei Vangeli il ruolo didiè quello di. Ci viene presentata come una semplice ragazza giudaica (nata in Galilea) scelta da Dio per diventare la genitrice del Salvatore. Doveva avere quindici anni al momento del concepimento. Era andata in sposa a un uomo più anziano: il falegname Giuseppe. Nulla di strano per l’epoca. Ma per i cristiani ...

Advertising

topo1966 : RT @CarmelaLupo: ??Maria di Nazareth:??Vergine Signora Madre di Dio, prenditi cura di me con la tua purissima grazia divina, guida la mia vit… - CarmelaLupo : ??Maria di Nazareth:??Vergine Signora Madre di Dio, prenditi cura di me con la tua purissima grazia divina, guida la… - enhypensxnshine : @easyminho @districtffelix prendo quante vacanze voglio, sono maria di nazareth ?? - annalovehazz : Ho una sensazione di vomito Sono gonfia in pancia Sono pallida Non mi viene il ciclo E ho fame . Forse sono la nuova Maria di Nazareth - wildbandana_ : @FraPoliNord mi chiamavano Maria di Nazareth -