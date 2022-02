Marco Bonanomi, 34enne brianzolo trovato morto su una spiaggia in Brasile: mistero sulle cause (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Marco Bonanomi, classe 1987, originario di Montevecchia (Lecco), era scomparso da un mese. Il corpo ritrovato dalla fidanzata vicino alla spiaggia di Pontal do Sul, nella zona balneare di Paranà: identificato da un tatuaggio Leggi su corriere (Di mercoledì 23 febbraio 2022), classe 1987, originario di Montevecchia (Lecco), era scomparso da un mese. Il corpo ridalla fidanzata vicino alladi Pontal do Sul, nella zona balneare di Paranà: identificato da un tatuaggio

