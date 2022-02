Manuel Bortuzzo | positivo al Covid-19 | si assenta dal Grande Fratello Vip6 La dolce dedica a Lulù Selassié

(Di martedì 22 febbraio 2022)ha deciso di abbandonare ilprima della fine del programma televisivo. Lo sportivo, ancora fuori dalla Casa, ha continuato a dare il suo sostegno alla fidanzata. Il nuotatore, infatti, ha preparato unasorpresa di San Valentino per la concorrente del GFe si è detto pronto a tutto per lei.ha anche difesodallo studio del programma televisivo dalle accuse che le hanno lanciato Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Ma, nella puntata del 21 febbraio del, lo sportivo non era presente in studio. ...

Grande assente in studio al Gf Vip stasera è. Dopo la puntata di San Valentino in cui l'ex vippone ha lanciato un'accusa diretta alla produzione del reality che, a detta di, aveva preferito far entrare Belli a lui che ...Intanto ha anche trovato una soluzione il giallo attorno all' assenza diin studio: il nuotatore non ha potuto partecipare alla diretta in quanto ha contratto il Covid . Tornando all'...Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip6 prima della fine del programma televisivo. Lo sportivo, ancora fuori dalla Casa, ha continuato a dare il suo sostegno alla fidanzata ...Da quando è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo non è mai mancato in studio per la diretta da dove faceva sentire la sua vicinanza alla fidanzata Lulù Selassie. Eppure nella ...