Manuel Bortuzzo ha il Covid | l’annuncio via social

Advertising

CFilDim : @LGrullita @giammy30685 Ma non ci sono parole per descrivere una donna perché si tratta proprio di questo Lulù è un… - 981Avvocato : @davismaele Davide Silvestri unico a difendere Manuel sulla questione della porta su cui hai montato un casino e or… - Domenico1oo777 : RT @arypicone: Manuel sei una persona speciale e sai sempre trovare le parole giuste ?? 5 mesi speciali e sono sicura ce ne saranno molti al… - Iacopo85 : @Sara120401 @manuel_bortuzzo @ClariHaile Manuel anima pura fragile e con una forza disarmante sei un angelo ?? - alessia_termini : @Sara120401 @manuel_bortuzzo @ClariHaile secondo me eviterei solo di taggare manuel potrebbe reagire male taggare s… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Intanto ha anche trovato una soluzione il giallo attorno all' assenza diin studio: il nuotatore non ha potuto partecipare alla diretta in quanto ha contratto il Covid . Tornando all'...Ieri sera tutti hanno notato l'assenza didallo studio del Grande Fratello Vip. Come mai? Il motivo è molto semplice, l'atleta è risultato positivo al covid . Ma come sta l'ex concorrente del reality? Scopriamolo assieme. ...Da quando è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo non è mai mancato in studio per la diretta da dove faceva sentire la sua vicinanza alla fidanzata Lulù Selassie. Eppure nella ...L’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 ha visto un grande assente in studio: Manuel Bortuzzo. Il gieffino è sempre stato presente in puntata, soprattutto per sostenere Lulù, con la quale proprio ...