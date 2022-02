Manuel Bortuzzo celebra l’amore con Lulù: ecco le sue parole (FOTO) (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ex gieffino Manuel Bortuzzo festeggia cinque mesi d’amore con la princess Lulù Selassié: ecco le sue dolci parole L’ex gieffino Manuel Bortuzzo nelle ultime ore attraverso il suo profilo Instagram ha informato i fan di aver contratto il Covid negli ultimi giorni. Ieri sera infatti il giovane sportivo non era presente in studio ad assistere in diretta alla quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Nel corso della diretta la sua amata Lulù Selassié a cappella ha cantato il brano “22 Settembre” del noto cantautore Ultimo, la canzone è diventata la colonna sonora della loro storia d’amore. L’ex gieffino dopo aver concluso l’avventura al GFVip ha scelto di tatuarsi il numero “22” sul collo dedicato proprio alla dolce princess. Leggi anche –> ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ex gieffinofesteggia cinque mesi d’amore con la princessSelassié:le sue dolciL’ex gieffinonelle ultime ore attraverso il suo profilo Instagram ha informato i fan di aver contratto il Covid negli ultimi giorni. Ieri sera infatti il giovane sportivo non era presente in studio ad assistere in diretta alla quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Nel corso della diretta la sua amataSelassié a cappella ha cantato il brano “22 Settembre” del noto cantautore Ultimo, la canzone è diventata la colonna sonora della loro storia d’amore. L’ex gieffino dopo aver concluso l’avventura al GFVip ha scelto di tatuarsi il numero “22” sul collo dedicato proprio alla dolce princess. Leggi anche –> ...

Advertising

Giuli00161 : RT @nnastyxmir: Manuel Bortuzzo appreciation tweet?? #gfvip #fairylu - 361_magazine : - avonsbusker : justin ha aggiunto questa data per far in modo che manuel bortuzzo porti lulú al concerto - apezzodemerda : RT @nnastyxmir: Manuel Bortuzzo appreciation tweet?? #gfvip #fairylu - curadisplendere : RT @nnastyxmir: Manuel Bortuzzo appreciation tweet?? #gfvip #fairylu -