Malagò (Coni) contro Djokovic agli Internazionali di Roma: «Un messaggio sbagliato» (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente del Coni Giovanni Malagò si schiera contro la partecipazione di Novak Djokovic agli Internazionali di tennis di Roma. «Se è giusto che Djokovic partecipi agli Internazionali di tennis a Roma? Assolutamente no. Perché ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia in un camper, che mangi e dorma da solo e in situazioni di fortuna, è il messaggio che è sbagliatissimo», dice intervenendo nel programma Agorà su Rai 3, riferendosi alla recente apertura del governo a dare il via libera al campione di tennis privo di vaccino per partecipare agli Internazionali di maggio purché non entri in contatto con ambienti pubblici. ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente delGiovannisi schierala partecipazione di Novakdi tennis di. «Se è giusto chepartecipidi tennis a? Assolutamente no. Perché ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia in un camper, che mangi e dorma da solo e in situazioni di fortuna, è ilche è sbatissimo», dice intervenendo nel programma Agorà su Rai 3, riferendosi alla recente apertura del governo a dare il via libera al campione di tennis privo di vaccino per parteciparedi maggio purché non entri in contatto con ambienti pubblici. ...

