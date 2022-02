Màkari | finita la seconda stagione il pubblico vuole sapere quale sarà il futuro della serie con Claudio Gioè

(Di martedì 22 febbraio 2022) Proprio ieri lunedì 21 febbraio 2022 su Rai1 si è conclusa ladi, latelevisiva ispirata dai romanzi di Gaetano Savatteri. Il prodotto che vedenei panni dell’ex giornalista Saverio Lamanna e che vanta la partecipazione del simpatico caratterista Domenico Centamore ebella e brava Ester Pantano nei panni di Suleima, ha chiuso con il terzo episodio il suo ritorno in televisione comandando ancora una volta la gara degli ascolti imponendosi con un vigoroso dato del 24,4% con ben 5.285.000 spettatori., un successo Latv ha confermato il successoprimaandata in onda nemmeno un anno fa, continuando ad entusiasmare il ...

hznll28 : RT @ZeusMega: 'Ad occhio è finita la messa'???????? #makari2 #makari - lostthemoth : Màkari e Sanremo mi hanno fatto ridere moltissimo dopo la morte di mia nonna e ora è finita anche questa fiction ?? mi mancherà tantissimo - onedicole : Finita anche questa seconda stagione?? piango, Màkari è proprio casa?? #makari2 - lostthemoth : RT @ZeusMega: 'Ad occhio è finita la messa'???????? #makari2 #makari - carlopalomar : RT @ZeusMega: 'Ad occhio è finita la messa'???????? #makari2 #makari -

Dal 2021 è uno dei protagonisti della fiction, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri. ... durata quattro anni e mezzo, si seppe dalla attrice quando ormai era. Attualmente non è noto ...così la storia d'amore tra la popolazione della provincia di Trapani e la serie "Makari", che va in onda su Rai uno ed è tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri che hanno per protagonista ...