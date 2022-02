Maggioranza nel caos: il governo pone la fiducia sul decreto per l’obbligo vaccinale per gli over 50 (Di martedì 22 febbraio 2022) Il governo ha annunciato l’ennesimo voto di fiducia: sarà sul decreto legge che stabilisce l’obbligo vaccinale contro il Covid per gli over 50 legato al Green pass, che da oggi pomeriggio arriva all’esame dell’Aula della Camera. Il provvedimento, che dovrà essere convertito entro il prossimo 8 marzo, dovrà poi passare al Senato. Il governo mette la fiducia sul decreto Covid L’annuncio è arrivato durante la Conferenza di capigruppo, all’indomani di una giornata particolarmente complicata per la Maggioranza. Ieri, infatti, in commissione Affari sociali, dove erano in discussione proprio le modifiche al decreto Covid, la Lega per due volte ha votato con l’opposizione. La ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilha annunciato l’ennesimo voto di: sarà sullegge che stabiliscecontro il Covid per gli50 legato al Green pass, che da oggi pomeriggio arriva all’esame dell’Aula della Camera. Il provvedimento, che dovrà essere convertito entro il prossimo 8 marzo, dovrà poi passare al Senato. Ilmette lasulCovid L’annuncio è arrivato durante la Conferenza di capigruppo, all’indomani di una giornata particolarmente complicata per la. Ieri, infatti, in commissione Affari sociali, dove erano in discussione proprio le modifiche alCovid, la Lega per due volte ha votato con l’opposizione. La ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Blitz della #Lega per eliminare il #greenpass, caos nella maggioranza. Sospesa la riunione: cosa suc… - ricpuglisi : La riforma del catasto è inserita nel disegno di legge delega sulla riforma fiscale. Egregi @GiuseppeConteIT,… - myrtamerlino : Il Premier incontra #Mattarella e poi striglia la maggioranza “senza i voti del Parlamento, il #Governo non va avan… - SecolodItalia1 : Maggioranza nel caos: il governo pone la fiducia sul decreto per l’obbligo vaccinale per gli over 50… - lui1ofus : @gertxhika @gcollinassi @jacopo_iacoboni Quello che penso io è quello che ho detto nel mio secondo tweet, stanno us… -