Mafia nel messinese, mani su politica e imprenditoria. 86 misure cautelari (Di martedì 22 febbraio 2022) La Mafia sulla costa tirrenica del messinese aveva tutto in mano. Teneva in pugno gli imprenditori locali che pagavano sistematicamente il pizzo, aveva interlocuzioni con i politici locali, aveva ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 febbraio 2022) Lasulla costa tirrenica delaveva tutto in mano. Teneva in pugno gli imprenditori locali che pagavano sistematicamente il pizzo, aveva interlocuzioni con i politici locali, aveva ...

Advertising

NewsletterLeggo : Crisi Ucraina; webinar Finanza e Ortofrutta; sciopero autotrasporto; presidenza Sogemi; mafia nel settore… - spizzico78 : Ci lamentiamo della mafia nel sistema calcio quando abbiamo la merda dentro casa che usa tutti i sistemi per sfondare la Roma . - danieledv79 : RT @Tiziana99296006: Ma davvero Gualtieri ha affidato a Raggi, quella che non ha voluto le olimpiadi perché avrebbero richiamato la mafia e… - vito16315656 : RT @vito16315656: @poliziadistato @Quirinale IN VIOLAZIONE ALLA LEGGE 121/81 ' SENZA IL DOVUTO VERBALE DI RIFORMA... POSTO ILLEGALMENTE FUO… - AGR_web : Mafia, duro colpo ai 'barcellonesi', traffico di droga nel messinese, 86 misure cautelari Nel corso della notte, i… -