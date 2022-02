Mafia | maxi blitz a Messina | 81 arresti Nelle carte gli affari dei boss | “Puntavano a ecobonus 110% Voto di scambio alle comunali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) Daglidomiciliari organizzavano summit, definivano piani e strategie, riorganizzavano la famiglia e ricostruivano l’anza tra i vertici del clan per imporre una regia unicaattività illecite e ripristinare la cassa comune (che chiamavano “paniere” o “bacinella”) dove far arrivare i soldi sporchi: in parte erano destinati al sostentamento degli uomini d’onore detenuti. E’ quanto emerge dall’inchiesta che ha decapitato il clan mafioso di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di. Uncon 81e 5 misure cautelari in Sicilia e Calabria, eseguito all’alba di questa mattina dai carabinieri disu richiesta della Procura Distrettuale Anti. Le accuse a vario titolo sono quelle di ...