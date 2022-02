Mafia | il boss di Barcellona puntava al business dell’ecobonus 110%

(Di martedì 22 febbraio 2022) Laa entrare nel. IldiPozzo di Gotto Mariano Foti aveva cercato contatti con imprenditori e politici locali come, Mario Tindaro Ilacqua, dipendente della ditta Pi.esse.i. srl che opera nel settore delle energie rinnovabili per creare una rete imprenditoriale che ottenesse appalti legati all’eco bonus. E’ quanto emerge dall’inchiesta sul clan il Mattino di Sicilia.

Il boss di Barcellona Pozzo di Gotto Mariano Foti aveva cercato contatti con imprenditori e politici locali come, Mario Tindaro Ilacqua, dipendente della ditta Pi.esse.i. srl che opera nel settore ...CATANIA – Nuccio Ieni, u Matuffu, è rimasto in carcere. Il boss (defilato) del clan Pillera-Puntina è stato arrestato qualche settimana fa nel blitz Consolazione. Il Riesame ha rigettato l ...