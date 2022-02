"Ma quale invasione?". "Non siamo una colonia americana". Così riemerge il filoputinismo di Lega e M5s (Di martedì 22 febbraio 2022) Il punto, dice lei, “non è fare il tifo”. Stefania Pucciarelli ne è convinta: “Bisogna essere pragmatici, non idealisti”. E dunque? “E dunque – spiega la sottosegretaria leghista alla Difesa – prendere atto che noi dipendiamo dal gas russo, e dunque non è detto che gli interessi dell’Europa o della Nato o degli Usa siano quelli del nostro sistema paese. Le sanzioni sarebbero una mazzata, per le nostre imprese. Per cui invito tutti, a partire da Enrico Letta, a privilegiare toni distensivi”. Retaggi mai smaltiti, riflessi pavloviani del grilloleghismo che fu, di quando Putin era un modello e la Nato la minaccia. E non è detto che sia sempre il passato, la dimensione di questa fascinazione. Perché Vito Petrocelli, presidente della commissione Esteri del Senato, uno di quelli a cui Giuseppe Conte chiede suggerimenti sulle questioni internazionali, rivendica di “essere ancora ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) Il punto, dice lei, “non è fare il tifo”. Stefania Pucciarelli ne è convinta: “Bisogna essere pragmatici, non idealisti”. E dunque? “E dunque – spiega la sottosegretaria leghista alla Difesa – prendere atto che noi dipendiamo dal gas russo, e dunque non è detto che gli interessi dell’Europa o della Nato o degli Usa siano quelli del nostro sistema paese. Le sanzioni sarebbero una mazzata, per le nostre imprese. Per cui invito tutti, a partire da Enrico Letta, a privilegiare toni distensivi”. Retaggi mai smaltiti, riflessi pavloviani del grilloleghismo che fu, di quando Putin era un modello e la Nato la minaccia. E non è detto che sia sempre il passato, la dimensione di questa fascinazione. Perché Vito Petrocelli, presidente della commissione Esteri del Senato, uno di quelli a cui Giuseppe Conte chiede suggerimenti sulle questioni internazionali, rivendica di “essere ancora ...

ilfoglio_it : Tra i senatori grillini cresce la mozione pro Russia: 'E' comprensibile la sindrome di accerchiamento russa'. E cos… - shetzup : RT @jacopo_iacoboni: Draghi: “ferma condanna della decisione presa da Putin (…) La via del dialogo resta essenziale ma stiamo già definendo… - Aspeniaonline : RT @Aspeniaonline: E in caso di invasione, l'#Ucraina sarebbe pronta alla guerra? Il 43% degli abitanti si dice pronto alla resistenza arma… - NemNemecsek : RT @jacopo_iacoboni: Draghi: “ferma condanna della decisione presa da Putin (…) La via del dialogo resta essenziale ma stiamo già definendo… - jairdbc : è un'invasione della russia alla ucrania, preparare spostamento delle persone, dicendo che avranno più pensione ...… -