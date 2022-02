M5S, in nuovo statuto resta voto online per parlamentarie (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il nuovo statuto M5S, che sarà votato il 10 marzo 2022 in prima convocazione e l’11 marzo 2022 in seconda convocazione, prevede ancora il ricorso al voto online delle parlamentarie per la selezione dei candidati del MoVimento a ogni livello. E’ quanto si legge all’Articolo 7, lettera A. Tra le novità: si prevedono fondi per i gruppi locali (art. 6 comma f); è stato aggiunto un organo, cioè le assemblee territoriali (art. 9a e 10k). “È convocata l’assemblea degli iscritti dalle ore 08:00 alle ore 22:00 del 10 marzo 2022 in prima convocazione e dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dell’11 marzo 2022 in seconda convocazione” si legge nel sito M5S. L’assemblea è convocata “per deliberare sul seguente ordine del giorno: ripetizione della deliberazione assembleare adottata in date 2/3 agosto 2021 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – IlM5S, che sarà votato il 10 marzo 2022 in prima convocazione e l’11 marzo 2022 in seconda convocazione, prevede ancora il ricorso aldelleper la selezione dei candidati del MoVimento a ogni livello. E’ quanto si legge all’Articolo 7, lettera A. Tra le novità: si prevedono fondi per i gruppi locali (art. 6 comma f); è stato aggiunto un organo, cioè le assemblee territoriali (art. 9a e 10k). “È convocata l’assemblea degli iscritti dalle ore 08:00 alle ore 22:00 del 10 marzo 2022 in prima convocazione e dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dell’11 marzo 2022 in seconda convocazione” si legge nel sito M5S. L’assemblea è convocata “per deliberare sul seguente ordine del giorno: ripetizione della deliberazione assembleare adottata in date 2/3 agosto 2021 ...

