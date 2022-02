M5S | Diaco-Ferrara | biodigestori anaerobici Municipio CV | ‘no’ anche dal Vaticano

Advertising

LavoroLazio_com : Villa Pamphilj, Diaco (M5S): 'Stop immediato ad abbattimenti arborei e potature selvagge' 'L'amministrazione Gualt… - RosannaMarani : Benessere animale, Diaco (M5S): “Folle e crudele scelta di Pd e Lega di mandare avanti sperimentazione per xenotrap… - LavoroLazio_com : Rifiuti, Diaco-Badaracco (M5S): 'Nessuna rassicurazione da sindaco e assessori su impianto anaerobico di Cesano' '… - LavoroLazio_com : Benessere animale, Diaco (M5S): 'Folle e crudele scelta di Pd e Lega di mandare avanti sperimentazione per xenotrap… - LavoroLazio_com : Verde, Diaco (M5S): 'Gualtieri e Alfonsi copiano di nuovo, progetto di riforestazione urbana è della giunta Raggi'… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Diaco

RomaDailyNews

Così in un comunicato il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele).Acquista questo articolo Roma, Villa Pamphilj,): "Stop immediato ad abbattimenti arborei e potature selvagge" Non perdere mai una notizia! Abbonati! Acquista questo articolo Roma, Villa ...Così in una nota congiunta i consiglieri capitolini del Movimento 5 Stelle Daniele Diaco e Paolo Ferrara, rispettivamente vicepresidente della commissione Ambiente e vicepresidente dell’Assemblea ...Informativa ai sensi della legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personal" ...