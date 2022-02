M5S | convocata il 10 e l’11 marzo l’assemblea per rivotare lo statuto sospeso dal Tribunale | ammessi solo gli iscritti da più di sei mesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il Movimento 5 Stelle ha convocato un’assemblea degliil 10 e 11per ripetere la votazione sulle modifiche allotenuta il 2 e 3 agosto scorsi e annullata daldi Napoli. Nella stessa occasione saranno approvate correzioni in tema di democrazia interna richieste dalla Commissione di garanzia degli statuti – un organo composto da cinque magistrati con sede alla Camera – per poter iscrivere il M5s al registro dei partiti politici, passaggio necessario per l’accesso ai rimborsi elettorali del 2xmille, deliberato dalla base lo scorso novembre. La sospensione del nuovoM5S e della nomina di Giuseppe Conte a presidente era disposta in via cautelare daldi Napoli lo scorso 7 febbraio, in accoglimento del reclamo di un gruppo di attivisti contro ...