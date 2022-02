M5S: alla Camera voto su vicepresidenti, a capo economia 'contiano' Gallo (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - voto interno al gruppo M5S Camera per i vicepresidenti di area. I 'contiani' incassano il voto a favore di Luigi Gallo per l'area economica: Gallo ha avuto la meglio su Cosimo Adelizzi, considerato più vicino a Luigi Di Maio, con 16 voti contro 7. Per l'area sociale, si afferma Valentina Barzotti su Celeste D'Arrando, 26 voti contro 4. A capo dell'area esteri, i deputati grillini hanno scelto Iolanda Di Stasio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) -interno al gruppo M5Sper idi area. I 'contiani' incassano ila favore di Luigiper l'area economica:ha avuto la meglio su Cosimo Adelizzi, considerato più vicino a Luigi Di Maio, con 16 voti contro 7. Per l'area sociale, si afferma Valentina Barzotti su Celeste D'Arrando, 26 voti contro 4. Adell'area esteri, i deputati grillini hanno scelto Iolanda Di Stasio.

