L’università Bicocca contro il professore che non ha fede nella campagna vaccinale (Di martedì 22 febbraio 2022) «Il Green Pass è uno strumento politico, non uno strumento di sanità pubblica», ha dichiarato, lo scorso 8 febbraio, alla trasmissione Di Martedì (La7), il dottor Francesco Broccolo, professore associato in Microbiologia e Microbiologia clinica delL’università Bicocca di Milano. Ha spiegato che: «Il decreto ministeriale dell’anno scorso diceva che chi era guarito doveva fare una sola dose di vaccino entro… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 22 febbraio 2022) «Il Green Pass è uno strumento politico, non uno strumento di sanità pubblica», ha dichiarato, lo scorso 8 febbraio, alla trasmissione Di Martedì (La7), il dottor Francesco Broccolo,associato in Microbiologia e Microbiologia clinica deldi Milano. Ha spiegato che: «Il decreto ministeriale dell’anno scorso diceva che chi era guarito doveva fare una sola dose di vaccino entro… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

vlasec_ciotto : RT @angheran70: «Il Green Pass è uno strumento politico, non uno strumento di sanità pubblica» [Francesco Broccolo] 'L'università Bicocca… - angheran70 : «Il Green Pass è uno strumento politico, non uno strumento di sanità pubblica» [Francesco Broccolo] 'L'università… - kudablog : Mi piace promuovere la cultura soprattutto se comunitaria e in strada. Ieri, con l'università Bicocca e ColorEspera… - PAOLAMALACRIDA : RT @lanuovaBQ: L'università #Bicocca contro il professore che non ha fede nella #campagnavaccinale »?? - lanuovaBQ : L'università #Bicocca contro il professore che non ha fede nella #campagnavaccinale »?? -

Ultime Notizie dalla rete : L’università Bicocca Il corso di perfezionamento per tutelare i minorenni MilanoToday.it