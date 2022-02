L’Unione Europea ha annunciato sanzioni mirate alla Russia (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono dirette ad aziende, banche e politici che hanno «contribuito a destabilizzare» la situazione in Ucraina Leggi su ilpost (Di martedì 22 febbraio 2022) Sono dirette ad aziende, banche e politici che hanno «contribuito a destabilizzare» la situazione in Ucraina

Advertising

Mov5Stelle : Il governo spagnolo ha approvato l’aumento del #salariominimo. L’Italia resta uno dei 6 Stati membri dell’Unione Eu… - Mov5Stelle : Dobbiamo scongiurare in tutti i modi un’escalation militare in #Ucraina. Una guerra sarebbe inaccettabile, ancor di… - LauraGaravini : Le parole di #Putin sono un attacco a tutto l'Occidente e a nostri valori democratici. La sua violazione dello stat… - tuttologo2000 : RT @agambella: L'Ungheria si sarebbe rifiutata di aderire alle sanzioni che l'Unione europea sta per varare contro la Russia. Non dovrebber… - Marilenapas : RT @ilpost: L’Unione Europea ha annunciato sanzioni mirate alla Russia -