L'Unione Europea annuncia le sanzioni nel conflitto Russia-Ucraina (Di martedì 22 febbraio 2022) I membri delL'Unione Europea hanno votato all'unanimità per imporre sanzioni contro la Russia dopo che il presidente Vladimir Putin ha dispiegato truppe militari nell'Ucraina orientale. Quali sanzioni nel conflitto Russia-Ucraina ha deciso l'UE? L'UE ha messo in atto sanzioni che riguarderanno i legislatori della Duma, il parlamento russo, e altri funzionari russi che erano favorevoli

